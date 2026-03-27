La rivoluzione rinascimentale di Milano | dal genio di Leonardo agli Sforza

Milano durante il Rinascimento si distingue per il suo sviluppo artistico e culturale. La città ospita il celebre affresco nella chiesa di Santa Maria delle Grazie, realizzato da Leonardo da Vinci. La presenza della famiglia Sforza, che ha governato la città in quel periodo, ha influenzato la crescita del centro urbano e delle arti. Questi elementi rappresentano tappe fondamentali di quel periodo storico.

Il percorso prende avvio da Santa Maria delle Grazie, uno dei luoghi simbolo della Milano rinascimentale. Qui Bramante rivoluziona lo spazio con la sua tribuna perfetta e Leonardo da Vinci lavora al Cenacolo, l’opera più fragile e discussa della storia dell’arte. Non entreremo a vederlo, ma ne sveleremo aneddoti, esperimenti, errori e intuizioni geniali che lo hanno reso immortale.Ci si sposta poi in un luogo che sorprende chiunque varchi la soglia: la chiesa di San Maurizio al Monastero Maggiore, un’esplosione di affreschi che raccontano potere, fede e bellezza, tanto da essere definita la Cappella Sistina di Milano. Un capolavoro nascosto, spesso sottovalutato, che lascia senza parole. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - La rivoluzione rinascimentale di Milano: dal genio di Leonardo agli Sforza Articoli correlati Ezio d’Errico: il genio rinascimentale dimenticato del Novecento**Ezio d’Errico, il “genio rinascimentale” del Novecento, riscoperto da un evento al Circolo dei Nobili di Agrigento** Il 5 febbraio 2026, alle ore... Leggi anche: Al Circolo dei Nobili un evento su Ezio d’Errico, il “genio rinascimentale” del Novecento