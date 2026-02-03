Al Circolo dei Nobili un evento su Ezio d’Errico il genio rinascimentale del Novecento

Giovedì pomeriggio il Circolo dei Nobili ad Agrigento apre le porte a un evento dedicato a Ezio d’Errico, considerato un vero “genio rinascimentale” del Novecento. Alle 17.30 si terrà una presentazione pubblica per ricordare la sua figura e il suo contributo. L’incontro sarà un’occasione per scoprire di più sulla vita e le opere di uno dei personaggi più interessanti del nostro territorio.

Giovedì 5 febbraio 2026, alle 17.30, il Circolo dei Nobili di Agrigento ospiterà l'evento pubblico "Una genialità rinascimentale. Vita e opere di Ezio d'Errico", dedicato alla riscoperta di una delle figure più originali e ancora poco conosciute della letteratura italiana del Novecento.

