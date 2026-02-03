Ezio d’Errico | il genio rinascimentale dimenticato del Novecento

Ezio d’Errico, considerato un vero e proprio genio rinascimentale del Novecento, sta tornando alla ribalta grazie a un evento dedicato al suo lavoro al Circolo dei Nobili di Agrigento. Appuntamento il 5 febbraio 2026 alle 17, quando verranno ripercorsi i suoi progetti e le sue idee, spesso dimenticate nel tempo. Una serata che vuole riscoprire un talento che ha lasciato poche tracce, ma che ora merita di essere ricordato.

**Ezio d'Errico, il "genio rinascimentale" del Novecento, riscoperto da un evento al Circolo dei Nobili di Agrigento** Il 5 febbraio 2026, alle ore 17.30, il Circolo dei Nobili di Agrigento ha ospitato un evento speciale: "Una genialità rinascimentale. Vita e opere di Ezio d'Errico", promosso dal Centro Cultura Contemporanea – Circolo dei Nobili, in collaborazione con Hosàytos – Centro culturale editore & biblioteca, Omnia Labor Aps e StuporArt. L'obiettivo era riscoprire Ezio d'Errico, autore ancora poco conosciuto, ma considerato da molti come un "illustre sconosciuto" della letteratura italiana del Novecento.

