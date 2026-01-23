Il selfie di Meloni e Takaichi la sigaretta di Renzi il casco di Salvini Queste le avete viste?

Recentemente, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha viaggiato in Giappone, incontrando l’omologa Sanae Takaichi. Durante queste visite, sono state documentate immagini come il selfie in stile manga, oltre a momenti più informali di altri leader, come Renzi e Salvini. Questi eventi riflettono l’attività intensa e le relazioni diplomatiche in corso, offrendo uno sguardo autentico sui momenti di collaborazione e confronto tra figure politiche italiane e internazionali.

Non si è fermata un attimo, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nelle scorse settimane. Viaggi per stringere e consolidare relazioni con Paesi amici, come il Giappone, in cui la premier ha incontrato la sua omologa, Sanae Takaichi, condividendo, oltre a una visione politica comune, anche un selfie con la la sua trasfigurazione in versione manga. Anche in Italia però si è proseguito con il tran tran della politica, tra nascita di comitati per il Sì o il No al referendum, convegni sul turismo, messe in suffragio dei monarchi deceduti e feste degli albergatori, dove Pizzi ha pizzicato il nuovo look del ministro Francesco Lollobrigida.

