Il sorriso di Mattarella il Sanremo di Vannacci i cartelli delle opposizioni Queste le avete viste?

Negli ultimi giorni, il sorriso di Mattarella, il festival di Sanremo di Vannacci e i cartelli delle opposizioni sono stati protagonisti delle notizie. Non si trovano più articoli dedicati a eventi musicali o sportivi che possano distogliere l’attenzione dai conflitti in corso e dalle imminenti elezioni. Le notizie si concentrano su queste figure e sui manifesti politici, lasciando da parte altre tematiche di intrattenimento.

Non ci sono più eventi canori o sportivi a occupare le pagine dei giornali né a distrarre cittadini e classe politica dall’attualità dei conflitti in corso e degli appuntamenti elettorali. Si vedono quindi politici impegnati nella campagna del Sì al referendum (come Matteo Salvini), o che protestano in Parlamento per la posizione assunta dal governo italiano dopo l’attacco americano in Iran. Il Presidente della Repubblica ha invece conferito le onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, mentre il generale Vannacci ha scelto di godersi la finale di Sanremo assieme alla moglie. La vicepresidente del Senato non si è fatta sfuggire una foto insieme al vincitore di Sanremo, Sal Da Vinci, mentre Achille Occhetto celebrava i suoi 90 anni con Piero Fassino (e non solo). 🔗 Leggi su Formiche.net

Argomenti discussi: Denny Mendez interroppe Vannacci a Sanremo | Non sono molto d’accordo con lei.

Sanremo al Quirinale, i cantanti intonano Azzurro per il Presidente Mattarella. VIDEOC’è stata un’aria di festa del tutto inedita tra le sale del Quirinale quando i protagonisti del Festival di Sanremo (LO SPECIALE) hanno varcato la soglia del Colle per un’udienza ufficiale con Sergio ... tg24.sky.it

Vannacci in platea al Festival di Sanremo per il secondo anno consecutivo: «La canzone italiana fa parte del nostro patrimonio»Il generale sarà in platea per la serata delle cover. Un posto che gli è stato riservato per il secondo anno da Daniele Ventimiglia, capogruppo e segretario cittadino della Lega a Sanremo ... corriere.it