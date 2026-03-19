Invecchiamento attivo al via la campagna del Governo | rapporto tra giovani e anziani al centro per rafforzare la coesione sociale

È partita la prima campagna di comunicazione istituzionale dedicata all’invecchiamento attivo, promossa dal Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri. La campagna mira a mettere in evidenza il rapporto tra giovani e anziani e a rafforzare la coesione sociale, coinvolgendo diverse istituzioni pubbliche e associazioni. Il progetto si focalizza sulla promozione di iniziative e programmi dedicati alle persone over 65.