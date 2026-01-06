Famiglia nel bosco i bambini si colpevolizzano e compiono gesti di autolesionismo Lo psichiatra Cantelmi | La separazione è un trauma reale

La vicenda della famiglia nel bosco evidenzia come la separazione possa rappresentare un trauma emotivo significativo, specialmente per i bambini coinvolti. Secondo lo psichiatra Cantelmi, la ferita più profonda non riguarda aspetti legali o amministrativi, bensì le conseguenze psicologiche che si manifestano attraverso sensi di colpa e comportamenti autolesionistici. Un’analisi che invita a riflettere sull’impatto delle separazioni familiari sulla salute mentale dei più giovani.

La ferita più profonda della vicenda della cosiddetta “ famiglia nel bosco ” non è giuridica né amministrativa, ma psicologica. A pagarne il prezzo più alto, secondo lo psichiatra Tonino Cantelmi, sono i tre figli di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, travolti da una separazione improvvisa e prolungata dai genitori che stanno interiorizzando come una colpa personale. Come riporta il Corriere della Sera, la spiegazione secondo Cantelmi è da ricercare nel modo in cui i bimbi stanno elaborando l’allontanamento: « I piccoli si colpevolizzano per la separazione dai genitori », spiega lo psichiatra e professore all’Università Gregoriana, nonché consulente della coppia, descrivendo un meccanismo psicologico ricorrente nei traumi infantili: i figli riportano su di sé la responsabilità di ciò che accade agli adulti. 🔗 Leggi su Open.online

