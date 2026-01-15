Sanità Errico FI | I dati Gimbe certificano che la sanità campana non va

Secondo i dati Gimbe del 2023, la sanità in Campania si colloca al tredicesimo posto tra le regioni italiane per livelli di assistenza. Questi numeri, presentati in Senato, evidenziano le criticità del sistema sanitario campano, confermando quanto già segnalato da recenti analisi. È importante analizzare le cause di questa situazione per individuare possibili miglioramenti e garantire un'assistenza più efficiente ai cittadini.

Tempo di lettura: 2 minuti La Campania è la tredicesima regione italiana per i livelli di assistenza sanitaria: è quanto emerge dai dati 2023, gli ultimi disponibili, presentati in Senato. La Regione si colloca in una fascia medio-bassa della classifica nazionale dei Livelli Essenziali di Assistenza (Lea), i parametri che misurano la capacità delle Regioni di garantire ai cittadini le prestazioni sanitarie fondamentali. La fotografia scattata dalla Fondazione Gimbe restituisce un quadro articolato nelle tre principali aree di valutazione: prevenzione, assistenza distrettuale e assistenza ospedaliera. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Classifica Il Sole 24 Ore, Errico (FI): ‘Dati che impongono responsabilità e programmazione’ - “La nuova classifica sulla qualità della vita pubblicata da Il Sole 24 Ore – afferma il consigliere regionale di Forza Italia, Fernando Errico – conferma un quadro che deve spingerci a una riflessione ... ntr24.tv

FI – FORZA ITALIA * CAMERA: «SANITÀ: ERRICO (FI), “DATI AGENAS CERTIFICANO UN FALLIMENTO, SERVONO SCELTE IMMEDIATE E CORAGGIOSE”» - “Il rapporto AGENAS sul Programma nazionale esiti certifica, nero su bianco, una situazione drammatica per la sanità campana: 51 ospedali bocciati, il dato peggiore in Italia. agenziagiornalisticaopinione.it

