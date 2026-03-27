La Rai sbaglia e manda in onda una vecchia puntata di Fiorello Lui prova ad avvisarli ma non trova nessuno Poi gli dicono | mandiamo subito un fax

Venerdì 27 marzo Rai Due ha sbagliato la messa in onda de “La Mattinanza”, che raccoglie il meglio del programma radiofonico “La Pennicanza” di Rosario Fiorello e Fabrizio Biggio del giorno prima. Per errore è andata in onda la stessa puntata già trasmessa il giovedi: una replica quindi della replica della puntata radio. I due conduttor i se ne sono accorti subito, e hanno provato a mettersi in contatto con i vertici di Rai2, non trovando però nessuno di primo mattino. Fiorello e Biggio hanno allora deciso di scherzare sull’incidente con una diretta video su Instagram, dove hanno svelato che l’unico ad avere risposto in Rai li ha voluti tranquillizzare: «mandiamo subito un fax a quelli della messa in onda». 🔗 Leggi su Open.online

Articoli correlati

La Rai non manda in onda l’intervista all’attivista di Askatasuna dopo gli scontri. I sindacati: “Svilito il lavoro giornalistico”Un’intervista a una ragazza di Askatasuna che la Rai non ha voluto mandare in onda.

Fiorello "frega" l'ad Rai: "De Martino a Sanremo 2027". Poi la smentitaUna gag, costruita da Fiorello e che ha coinvolto l’ad Rai Roberto Sergio, ha innescato un clamoroso equivoco: " Stefano De Martino conduttore di...

Can Yaman e Fiorello, la videochiamata in diretta – La Pennicanza 08/12/2025

Contenuti utili per approfondire Rai sbaglia

Temi più discussi: Meloni: Da oggi fuori chi sbaglia. La volontà di non aprire la crisi e l'idea di evitare il passaggio al Colle; Tre cose che abbiamo capito guardando l’ultima stagione di Mare Fuori; Ma è Canzonissima o Parlando con le Stelle? Il nuovo show di Milly Carlucci cita il passato, ma il sabato sera di Rai 1 è solo una lunghissima noia; Gassmann: Guerrieri è stata una sfida complessa.

A Bar Centrale ballano Per sempre sì di Sal Da Vinci ma Pino Strabioli sbaglia dito e parte il medio: la gaffe in diretta su Rai 1Per sempre sì, brano portato in gara a Sanremo da Sal Da Vinci, sta coinvolgendo proprio tutti. Il balletto, fatto anche da Mahmood e Alessandro Del Piero in un improbabile endorsement, è diventato in ... ilfattoquotidiano.it

Stefano De Martino a Sanremo 2027 promette bene, ma la Rai con lui ha sbagliato nell'ultimo annoIl fatto che il Festival di Sanremo abbia per la prima volta scelto di annunciare il conduttore e direttore artistico dell’edizione successiva nel corso della finale, anche a costo di oscurare il ... vanityfair.it

La Rai ha sbagliato a riprenderli o no - facebook.com facebook