La Rai non manda in onda l’intervista all’attivista di Askatasuna dopo gli scontri I sindacati | Svilito il lavoro giornalistico

La Rai ha deciso di non trasmettere l’intervista a un’attivista di Askatasuna, registrata dopo gli scontri avvenuti nei giorni scorsi. La scelta ha sollevato polemiche tra i sindacati, che accusano la tv pubblica di aver svuotato di significato il lavoro giornalistico. La ragazza aveva raccontato cosa è successo, ma la Rai ha preferito non farla vedere, alimentando l’ipotesi di censura.

Un’intervista a una ragazza di Askatasuna che la Rai non ha voluto mandare in onda. Con una scelta che puzza di censura. Dunque accade che domenica scorsa, il giorno dopo gli scontri di sabato a Torino durante la manifestazione pro Askatasuna, un cronista della Tgr Piemonte intervista una rappresentante del centro sociale sgomberato il 18 dicembre scorso. Una bella intervista, dove vengono fatte tutte le domande necessarie sulle violenze nei confronti della polizia, e dove la manifestante offre la sua versione dei fatti. Un bel colpo giornalistico, soprattutto se si pensa alla ritrosia ben nota dei ragazzi di Askatasuna a parlare con i giornalisti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La Rai non manda in onda l’intervista all’attivista di Askatasuna dopo gli scontri. I sindacati: “Svilito il lavoro giornalistico” Approfondimenti su Askatasuna Intervista Bufera sull'annuncio dell'ordine dei medici per un addetto stampa: "Svilito lavoro giornalistico, pericolosa deriva di sottopagamento" L'annuncio dell'Ordine dei Medici di Chieti di cercare un addetto stampa ha suscitato polemiche, con critiche sulla natura del ruolo e sulla remunerazione proposta. Sindacato giornalisti Rai accusa direttore TgR Piemonte, "intervista a membro Askatasuna mai andata in onda" La polemica al Tg regionale del Piemonte si infittisce. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Askatasuna Intervista Argomenti discussi: Canone Rai 2026: per non pagarlo c'è tempo solo fino al 2 febbraio; Canone Rai 2026, tempo fino al 2 febbraio per l’esenzione totale. Ecco il modulo da inviare; Canone Rai 2026, il termine per chiedere l'esenzione è il 2 febbraio, quali sono i casi in cui non si paga; Troppe apparizioni a La7, Ranucci di nuovo nel mirino della Rai. La Rai non manda in onda l’intervista all’attivista di Askatasuna dopo gli scontri. I sindacati: Svilito il lavoro giornalisticoUn'intervista a una rappresentante del centro sociale non mandata in onda dalla Rai solleva polemiche tra i sindacati ... ilfattoquotidiano.it La Rai manda l’uomo forte di Sanremo da Silvia Toffanin in segno di pace? Carlo Conti a Verissimo su Canale 5Mentre Mediaset è al centro del ciclone, un ciclone con nome e cognome: Fabrizio Corona, la Rai manda il suo uomo di punta a Verissimo, il programma considerato il salotto buono della rete: Carlo Cont ... mowmag.com A Mi manda Rai Tre per parlare delle tante autorimesse che occupano suolo pubblico e strisce blu per far parcheggiare i loro clienti - facebook.com facebook Su Rai 3 “Mi manda Rai3” segna l’8,6% di share con 463 mila spettatori. #AscoltiTv x.com

