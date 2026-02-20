Fiorello frega l' ad Rai | De Martino a Sanremo 2027 Poi la smentita
Fiorello ha scherzato su un possibile coinvolgimento di Stefano De Martino a Sanremo 2027, provocando confusione tra i presenti. Durante uno show, l’attenzione si è spostata su questa battuta rivolta all’ad Rai Roberto Sergio, che ha reagito con sorpresa. Il comico ha poi chiarito che si trattava solo di una battuta, ma il rumor ha fatto rapidamente il giro dei social. La vicenda ha attirato l’interesse di molti appassionati di musica e televisione.
Una gag, costruita da Fiorello e che ha coinvolto l'ad Rai Roberto Sergio, ha innescato un clamoroso equivoco: " Stefano De Martino conduttore di Sanremo nel 2027! ". Ma le cose, al netto delle voci che circolano da tempo, non stanno così. A stretto giro, infatti, è arrivata la smentita dello stesso Sergio, che ha parlato di una "gag incomprensibile" di Fiorello, ridimensionando quanto accaduto in diretta e chiarendo che non esiste alcuna decisione sul Festival del 2027. Tutto nasce durante la trasmissione radiofonica La Pennicanza, quando Fiorello chiama in video il direttore generale Rai e gli chiede: "dacci qualche scoop".
