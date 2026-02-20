Fiorello frega l' ad Rai | De Martino a Sanremo 2027 Poi la smentita

Fiorello ha scherzato su un possibile coinvolgimento di Stefano De Martino a Sanremo 2027, provocando confusione tra i presenti. Durante uno show, l’attenzione si è spostata su questa battuta rivolta all’ad Rai Roberto Sergio, che ha reagito con sorpresa. Il comico ha poi chiarito che si trattava solo di una battuta, ma il rumor ha fatto rapidamente il giro dei social. La vicenda ha attirato l’interesse di molti appassionati di musica e televisione.