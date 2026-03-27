Durante una trasmissione, la Rai ha mostrato un'immagine di un calciatore che esulta dopo la vittoria della Bosnia in una partita. La reazione dei tifosi bosniaci è stata negativa e alcuni commentatori in diretta hanno commentato che ci sono scene che non sarebbero dovute essere trasmesse.

La Rai mostra la scena. Adani in diretta: "non andava trasmessa". I bosniaci: "Guardate che arroganza e mancanza di rispetto, vi aspettiamo martedì allo stadio Zenica" Dimarco che guarda i rigori tra Bosnia e Galles e poi esulta alla vittoria della Bosnia. L'immagine sta facendo il giro del web Ci sono scene che non andrebbero mostrate, come dice Adani in diretta. Perché sono scene che comprensibilmente caricano gli avversari e che in genere finiscono male. Sarebbe ancor più importante, per chi vive di sport, non essere protagonista di certe scene. Gli avversari è sempre meglio rispettarli tutti. Questa Nazionale non può consentirsi di esultare per nessun avversario. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - La Rai mostra Dimarco che esulta alla vittoria della Bosnia, i bosniaci non la prendono bene

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