Chivu esulta per la vittoria dell' Inter sul Lecce | Dimarco fenomenale Bastoni è superato Dumfries e Calhanoglu presto in campo

Chivu celebra la vittoria dell'Inter contro il Lecce, attribuendola alla prestazione di Dimarco e alla strategia adottata in campo. La squadra ha dominato il possesso e sfruttato le occasioni decisive, portando a casa i tre punti. Bastoni ha mostrato segnali di affaticamento, mentre Dumfries e Calhanoglu si preparano a rientrare in squadra. La partita si è decisa in pochi minuti cruciali, lasciando i tifosi soddisfatti.

nel confronto contro il lecce, l'inter conquista i tre punti grazie a una prestazione solida e a una gestione mirata dei momenti chiave. le parole di cristian chivu evidenziano l’attenzione sugli episodi decisivi, l’equilibrio tra reparto offensivo e difensivo e l’impegno collettivo che ha caratterizzato la gara. l’allenatore ha rimarcato l’importanza delle palle inattive, segnalando che la squadra ha sfruttato diverse occasioni da fermo. è emerso un lavoro preciso nelle situazioni di calcio piazzato, con dimarco protagonista per la qualità nel passaggio e nelle traiettorie, elementi che hanno facilitato il raddoppio e hanno accompagnato l’esecuzione complessiva della gara. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Chivu a Dazn: «Dimarco giocatore straordinario, su Bastoni un capitolo chiuso. Ecco quando tornano Dumfries e Calhanoglu»Chivu ha commentato la partita tra Lecce e Inter, sottolineando il talento di Dimarco e annunciando che Bastoni non tornerà più in campo.

Bastoni sommerso dai fischi a Lecce, la panchina dell’Inter resta incredula: cosa gli ha detto ChivuAlessandro Bastoni riceve fischi dal pubblico di Lecce dopo il caso di simulazione contro la Juventus.

