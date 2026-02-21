Chivu esulta per la vittoria dell' Inter sul Lecce | Dimarco fenomenale Bastoni è superato Dumfries e Calhanoglu presto in campo
Chivu celebra la vittoria dell'Inter contro il Lecce, attribuendola alla prestazione di Dimarco e alla strategia adottata in campo. La squadra ha dominato il possesso e sfruttato le occasioni decisive, portando a casa i tre punti. Bastoni ha mostrato segnali di affaticamento, mentre Dumfries e Calhanoglu si preparano a rientrare in squadra. La partita si è decisa in pochi minuti cruciali, lasciando i tifosi soddisfatti.
nel confronto contro il lecce, l'inter conquista i tre punti grazie a una prestazione solida e a una gestione mirata dei momenti chiave. le parole di cristian chivu evidenziano l’attenzione sugli episodi decisivi, l’equilibrio tra reparto offensivo e difensivo e l’impegno collettivo che ha caratterizzato la gara. l’allenatore ha rimarcato l’importanza delle palle inattive, segnalando che la squadra ha sfruttato diverse occasioni da fermo. è emerso un lavoro preciso nelle situazioni di calcio piazzato, con dimarco protagonista per la qualità nel passaggio e nelle traiettorie, elementi che hanno facilitato il raddoppio e hanno accompagnato l’esecuzione complessiva della gara. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
Chivu a Dazn: «Dimarco giocatore straordinario, su Bastoni un capitolo chiuso. Ecco quando tornano Dumfries e Calhanoglu»Chivu ha commentato la partita tra Lecce e Inter, sottolineando il talento di Dimarco e annunciando che Bastoni non tornerà più in campo.
Bastoni sommerso dai fischi a Lecce, la panchina dell’Inter resta incredula: cosa gli ha detto ChivuAlessandro Bastoni riceve fischi dal pubblico di Lecce dopo il caso di simulazione contro la Juventus.
Argomenti discussi: Comunicazione Italiana; Chivu, l'espulsione di Kalulu ha dimostrato che è un allenatore come tutti gli altri; Caro Chivu, le parole su Bastoni e la simulazione in Inter-Juve sono deludenti. E il calcio e la Serie A si confermano la solita fabbrica di porcherie; Inter, ecco le scuse di Bastoni: Ho sbagliato. Ma Chivu non molla: Basta moralismi.
Chivu: Per me Bastoni è un caso chiuso, ha chiesto scusa. La qualificazione Champions è ancora apertaChivu: Dimarco ha un piede decisamente migliore del mio. Dumfries da domani rientra in gruppo, Calhanoglu da lunedì ... ilnapolista.it
Inter, Chivu: Champions? La qualificazione è ancora in bilicoL'intervista post partita di Cristian Chivu dopo Lecce-Inter, gara della 25esima giornata di Serie A vinta per 2-0 dai nerazzurri ... gianlucadimarzio.com
La sobria esultanza di Chivu dopo il raddoppio di Akanji - facebook.com facebook
Le scuse di Bastoni tra simulazione ed esultanza: «Ho sbagliato, sono umano». Chivu tira dritto: «Basta moralisti» x.com