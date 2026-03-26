Questa mattina il questore di Roma ha firmato un provvedimento che vieta la realizzazione di un presidio commemorativo dedicato agli anarchici deceduti. La decisione riguarda un evento previsto in città e segue le disposizioni delle autorità di pubblica sicurezza. Il divieto è stato comunicato ufficialmente e sarà rispettato nelle prossime ore. La notizia è stata divulgata attraverso un comunicato ufficiale delle forze dell'ordine.

È stato firmato questa mattina il provvedimento con cui il questore di Roma, Roberto Massucci, ha disposto il divieto allo svolgimento di un presidio indetto sul web dalla galassia anarchica per la mattina di domenica 29 marzo, in via Lemonia, a pochi passi dal casale sito in via delle Capannelle, dove due persone hanno perso la vita il 18 marzo scorso mentre, stando alle prime evidenze investigative, sarebbero stati impegnati un un’opera di assemblaggio di un ordigno non convenzionale. Il provvedimento è motivato dalla esigenza di tutelare la integrità dei luoghi in cui si è consumato l’evento esplosivo ai fini investigativi, anche in ossequio al sequestro disposto dall’Autorità Giudiziaria, e in ragione del fatto che il presidio, così come pubblicizzato, sarebbe seguito da uno spostamento proprio alla volta del predetto casale. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Roma, questore vieta presidio commemorativo per anarchici morti

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