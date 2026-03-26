Roma | crollo parco Acquedotti Questura vieta presidio indetto per domenica

Nella mattina di oggi, il Questore di Roma ha firmato un provvedimento che vieta un presidio previsto per domenica 29 marzo. L'evento era stato annunciato online dalla galassia anarchica e avrebbe avuto luogo nel parco degli Acquedotti. La decisione arriva in seguito al crollo di una parte del parco, che ha portato alla sospensione delle attività non ufficiali nella zona.

Questa mattina è stato ufficialmente firmato il provvedimento con cui il Questore di Roma ha disposto il divieto di svolgimento di un presidio programmato online dalla galassia anarchica, previsto per la mattina di domenica 29 marzo. L’evento si sarebbe dovuto tenere in via Lemonia, a pochi passi dal casale situato in via delle Capannelle, dove due persone hanno tragicamente perso la vita il 18 marzo scorso. Secondo le prime evidenze investigative, le vittime erano coinvolte in un’attività di assemblaggio di un ordigno non convenzionale. Motivazioni del divieto. Il provvedimento è stato motivato dalla necessità di tutelare l’integrità dei luoghi in cui si è verificato l’evento esplosivo, in considerazione delle indagini in corso e del sequestro disposto dall’Autorità Giudiziaria. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma: crollo parco Acquedotti, Questura vieta presidio indetto per domenica Articoli correlati Leggi anche: Crollo in un casale abbandonato al parco degli Acquedotti a Roma, due morti Roma: crollo solaio in casale a parco Acquedotti, nella serata di ieri sentito boatoPotrebbe essere avvenuto ieri sera il crollo del solaio all’interno di un casale abbandonato nel parco degli Acquedotti a Roma. Tutti gli aggiornamenti su Roma crollo parco Acquedotti Questura... Temi più discussi: Esplosione al parco degli Acquedotti: crolla il tetto di un casolare. Due morti; La pista anarchica dietro l’esplosione al parco degli Acquedotti: due morti, preparavano un ordigno; Crollo casolare al Parco degli Acquedotti di Roma, le vittime forse preparavano attentato; Roma, esplosione al Parco degli Acquedotti: crolla un casolare, due morti sotto le macerie. Crollo casolare al Parco degli Acquedotti di Roma, le vittime forse preparavano attentatoLeggi su Sky TG24 l'articolo Crollo casolare al Parco degli Acquedotti di Roma, le vittime forse preparavano attentato ... tg24.sky.it Crollo al Parco degli Acquedotti, il Questore vieta il presidio anarchico di domenicaIl Questore di Roma ha firmato questa mattina il provvedimento che vieta il presidio indetto dalla galassia anarchica per domenica 29 marzo in via Lemonia, a pochi passi dal casale di via delle Capann ... radiocolonna.it Quello che è accaduto a Roma è oltre ogni limite. È disumanità pura. Una gattina violentata, torturata e ridotta in fin di vita. È oltre l’orrore, il segno di una discesa nell’abisso in cui l’umanità perde ogni volto e ogni dignità. Chi compie atti del genere ha reciso o - facebook.com facebook GdS - Soulé punta l' #Inter, da due giorni in gruppo. La Roma con lui ha un altro passo x.com