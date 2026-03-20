La promessa anticipazioni al 28 marzo | Eugenia scompare misteriosamente

La promessa, anticipazioni dal 22 al 28 marzo. Eugenia scompare misteriosamente. Nonostante le ricerche della servitù, di lei non c’è traccia. Angela, Curro e Lope rientrano dal casinò con una scoperta sconvolgente: Basilio è un mercenario incaricato di uccidere Curro. Non conosce però chi lo abbia assoldato; l’unico indizio è il luogo dell’ingaggio, la gioielleria Llop. Dopo averne parlato con Pia, Curro decide di indagare proprio lì. Nel frattempo, Manuel tenta di risollevare l’officina dopo i problemi causati da Tono, ma una lettera inaspettata rischia di compromettere i suoi progetti, continuano le anticipazioni de La promessa. Intanto, al palazzo si celebra il matrimonio tra Catalina e Adriano, mentre Candela prova senza successo a riconciliare Simona e Tono. 🔗 Leggi su 2anews.it

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