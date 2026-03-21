Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: Eugenia affronta Don Alonso e decide che andrà in carcere da Cruz anche se lui è contrario La Promessa andrà in onda domani alle 19:40 nell'access prime time su Rete 4. La celebre soap opera spagnola, trasmessa dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e racconta le complesse vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Curro, Lope e Angela proseguono le indagini sul misterioso mandante del mercenario Basilio. Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola: Durante un confronto, il Duca Lisandro umilia Martina, rinfacciandole il fallito matrimonio con suo figlio Antonio e deridendo il . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - La Promessa anticipazioni 22 marzo, Eugenia sfida Don Alonso: andrà da Cruz

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«Voglio parlare con Cruz di persona, la devo guardare negli occhi. » Eugenia insiste ancora con Alonso: il suo desiderio di affrontare la sorella non si placa, è decisa ad avere finalmente un confronto diretto con la Marchesa, anche se per questo chiede di and facebook