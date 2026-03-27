La prima asta italiana dei vecchi videogiochi | a Vercelli 50 titoli battuti per quasi 70.000 euro

A Vercelli si è svolta la prima asta italiana dedicata ai vecchi videogiochi, organizzata da Galleria Allegrini e Meeting Art. Sono stati messi all’incanto 50 titoli, che hanno raggiunto un importo complessivo di circa 70.000 euro. L’evento ha rappresentato un momento di svolta per il mercato delle collezioni di videogiochi d’epoca in Italia.

I videogame da collezione fanno il loro ingresso anche in Europa nel circuito delle aste ufficiali. A Vercelli, l'evento promosso da Galleria Allegrini e Meeting Art ha visto la vendita di 50 lotti per un totale di quasi 70.000 euro, confermando la crescita di un mercato già florido nel resto del mondo, alimentato dalla passione di chi cerca di recuperare i titoli che hanno segnato la propria infanzia. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Leggi anche: Videogiochi da collezione, asta europea a 20 km da Novara: quasi 15 mila euro per Monkey Island 2 e Indiana Jones Videogiochi da collezione, ecco la prima asta europea: i pezzi in vendita, le date e come partecipareBrescia, 3 marzo 2026 – Il mercato globale dei beni da collezione ha superato i 300 miliardi di dollari nel 2024 e si prevede possa superare i 500... Una selezione di notizie su La prima asta italiana dei vecchi... Temi più discussi: A Vercelli prima asta europea di videogiochi, 100% venduto per 70.000 euro; Videogiochi da collezione, a Vercelli la prima asta europea: 50 titoli aggiudicati per 70 mila euro. Monkey Island 2 battuto a 8.900 euro; Videogiochi come opere d’arte: asta record a Vercelli; Videogiochi da collezione, asta europea a 20 km da Novara: quasi 15 mila euro per Monkey Island 2 e Indiana Jones. A Vercelli prima asta europea di videogiochi, 100% venduto per 70.000 euroTutti i 50 lotti venduti per un totale di 69.500 euro, quasi il doppio rispetto alle stime iniziali. Si è chiusa così Pop Culture #1 - Video Games, l'asta promossa da The Games Market, Galleria Alleg ... ansa.it Videogiochi da collezione, a Vercelli la prima asta europea: 50 titoli aggiudicati per 70 mila euro. «Monkey Island 2 battuto a 8.900 euro»Si è conclusa in Piemonte «Pop culture #1 - video games», la prima asta europea dedicata ai videogiochi. Alle spalle di Monkey Island 2 si classificano Indiana Jones Fate of Atlantis (battuto a 5.900 ... torino.corriere.it C'è una squadra italiana con 7 scudetti in bacheca. Sette. Come la Juventus degli anni '30. Come il Grande Torino prima della tragedia. Solo che questa squadra oggi gioca in Serie C, e la maggior parte delle persone non sa nemmeno dove sia Vercelli. Siam - facebook.com facebook