Videogiochi da collezione asta europea a 20 km da Novara | quasi 15 mila euro per Monkey Island 2 e Indiana Jones

A circa 20 chilometri da Novara, nel centro di Vercelli, si è tenuta la prima asta europea dedicata ai videogiochi da collezione. La manifestazione, organizzata dalla Galleria Allegrini e Meeting Art, ha visto base d'asta per alcuni titoli iconici come Monkey Island 2 e Indiana Jones, arrivando a un incasso complessivo di quasi 15.000 euro.

La PlayStation del 1998 venduta a 2000 euro. In 28 anni il valore si è moltiplicato per 13 A 20 km da Novara la Galleria Allegrini e Meeting Art, nel centro di Vercelli, ha organizzato la prima asta europea dedicata ai videogiochi. Tutti i lotti, titoli che dovevano essere sigillati, rari e in condizioni ottimali, sono stati venduti per un totale di 69.500 euro, superando la stima iniziale pre-asta che era di 35mila euro. Gli organizzatori visti questi numeri sottolineano come ci sia "un interesse crescente per il collezionismo videoludico e presumono che "possa superare i 500 miliardi entro il 2033". Questa fase dell'asta ha visto coinvolti 18 bidder (partecipanti) attivi, quasi esclusivamente uomini over 40. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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