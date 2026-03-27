La Polizia Locale scopre una rete di micro-spaccio e sequestra un motorino con la targa modificata con lo scotch

Da pordenonetoday.it 27 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Polizia Locale ha individuato una rete di micro-spaccio e ha sequestrato un motorino che circolava nel paese con la targa coperta da nastro adesivo. Durante i controlli, gli agenti hanno notato il veicolo con la targa alterata e hanno proceduto con il sequestro. L’indagine sulla rete di spaccio prosegue per identificare eventuali altri soggetti coinvolti.

Una rete di micro-spaccio e un motorino che circolava per il paese con una targa modificata con del nastro adesivo. È il risultato di due operazioni della Polizia Locale di Fontanafredda coordinate dal comandante Marco Sartori. Alle prime luci dell’alba di mercoledì 25 marzo gli agenti hanno scoperto una rete di micro-spaccio a seguito delle attività d'indagine nelle zone di Porcia e Brugnera. Ciò è stato possibile grazie anche al supporto efficace delle unità cinofile Winchester e Nico. Cani poliziotto che con il loro fiuto hanno permesso alla Polizia Locale di trovare delle dosi di hashish già confezionate e pronte per essere distribuite sul mercato a due passi dagli istituti scolastici. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

la polizia locale scopre una rete di micro spaccio e sequestra un motorino con la targa modificata con lo scotch
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