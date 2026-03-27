La Polizia Locale scopre una rete di micro-spaccio e sequestra un motorino con la targa modificata con lo scotch

La Polizia Locale ha individuato una rete di micro-spaccio e ha sequestrato un motorino che circolava nel paese con la targa coperta da nastro adesivo. Durante i controlli, gli agenti hanno notato il veicolo con la targa alterata e hanno proceduto con il sequestro. L’indagine sulla rete di spaccio prosegue per identificare eventuali altri soggetti coinvolti.

Una rete di micro-spaccio e un motorino che circolava per il paese con una targa modificata con del nastro adesivo. È il risultato di due operazioni della Polizia Locale di Fontanafredda coordinate dal comandante Marco Sartori. Alle prime luci dell’alba di mercoledì 25 marzo gli agenti hanno scoperto una rete di micro-spaccio a seguito delle attività d'indagine nelle zone di Porcia e Brugnera. Ciò è stato possibile grazie anche al supporto efficace delle unità cinofile Winchester e Nico. Cani poliziotto che con il loro fiuto hanno permesso alla Polizia Locale di trovare delle dosi di hashish già confezionate e pronte per essere distribuite sul mercato a due passi dagli istituti scolastici. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it © Pordenonetoday.it - La Polizia Locale scopre una rete di micro-spaccio e sequestra un motorino con la targa modificata con lo scotch Articoli correlati Arzano, la Polizia Metropolitana di Napoli sequestra un veicolo rubato con targa contraffatta e ferma un pluripregiudicatoSequestro di un veicolo rubato con targa contraffatta ad Arzano: la Polizia Metropolitana di Napoli arresta un pluripregiudicato nell’ambito dei... Scooter rubato e con targa modificata: scatta la denuncia per riciclaggioLo scorso settembre i carabinieri avevano rinvenuto in strada, nella città di Fondi, uno scooter risultato oggetto di un furto. Una raccolta di contenuti su Polizia Locale Temi più discussi: Il 38enne che insospettisce i passanti: la locale scopre che non doveva essere in Italia; Polizia locale: oltre 975 mila euro per aumentare la sicurezza a Milano; Carenze igieniche, dipendenti senza contratto e ampliamento abusivo: chiuso un ristorante a Nerviano; Musica oltre la mezzanotte, stretta sui controlli a Bari: chiuso un locale, è il quarto dall’inizio dell’anno. Il 38enne che insospettisce i passanti: la locale scopre che non doveva essere in ItaliaTutto è partito dalla segnalazione di un cittadino. La pattuglia rintraccia l'uomo ed esegue tutte le verifiche del caso ... monzatoday.it Rezzato: in tre in auto con merce rubata, la scoperta della LocaleNei giorni scorsi la Polizia Locale di Rezzato ha fermato un veicolo con a bordo tre soggetti con a bordo merce rubata. primabrescia.it Al centro del processo la diffusione di un video, acquisito dalla polizia locale, che riprendeva l’incidente costato la vita all’86enne Rocco Bellanova, investito da un tir mentre percorreva in bicicletta via Napoli, all’altezza di via Mercadante. Le immagini, registra - facebook.com facebook La centrale operativa della polizia locale si rinnova con strumenti avanzati. Investimento di 170.000 euro - Foto x.com