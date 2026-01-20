Scooter rubato e con targa modificata | scatta la denuncia per riciclaggio

Lo scorso settembre, i carabinieri di Fondi hanno rinvenuto uno scooter rubato con targa modificata. L’indagine ha portato alla denuncia per riciclaggio, evidenziando come il veicolo fosse stato alterato per nascondere la sua provenienza. Questa vicenda sottolinea l’importanza di controlli accurati e dell’attenzione ai dettagli nelle operazioni di contrasto ai reati legati ai veicoli.

Lo scorso settembre i carabinieri avevano rinvenuto in strada, nella città di Fondi, uno scooter risultato oggetto di un furto. All'esito di accertamenti è emerso che il mezzo era sprovvisto di copertura assicurativa e aveva la targa parzialmente modificata per ostacolarne l'identificazione.

Fondi, motorino rubato e targa manomessa: 46enne denunciato per riciclaggioI carabinieri di Fondi hanno denunciato un uomo di 46 anni per riciclaggio, a seguito di approfonditi accertamenti.

