Una startup di Cesenatico, specializzata nel supporto a famiglie e ragazzi con neurodivergenze, è arrivata in finale alla IX edizione del premio Cambiamenti. Questa iniziativa mira a riconoscere progetti innovativi, creativi e con un impatto sociale significativo, e la startup è stata selezionata tra numerose altre micro e piccole imprese a livello nazionale.

La piattaforma digitale ideata da giovani imprenditori cesenati conquista la finale nazionale dopo la selezione regionale a Bologna e ottiene anche un voucher da 10000 euro in servizi cloud La startup cesenate Develop-Players è stata selezionata per la finale nazionale della IX edizione del premio Cambiamenti, che valorizza innovazione, creatività e impatto sociale delle micro e piccole imprese. La premiazione è avvenuta giovedì 26 marzo a Bologna, dove il Dama – Tecnopolo Data Manifattura Emilia-Romagna, spazio simbolo dell’innovazione regionale, ha ospitato la XIV edizione di Cna Next e la finale regionale del premio, in un pomeriggio dedicato a startup, visioni imprenditoriali e trasformazioni economiche. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

© Cesenatoday.it - La piattaforma supporta famiglie e ragazzi con neurodivergenze, la startup in finale al premio 'Cambiamenti'

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