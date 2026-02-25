Cna - Premio Cambiamenti ad Arezzo la finale territoriale racconta l’Italia delle nuove imprese

25 feb 2026
Arezzo, 25 febbraio 2026 – Dalla manifattura artigiana all’innovazione digitale, dai servizi alla persona alle nuove frontiere dell’agrifood e della cultura: è una fotografia ricca, dinamica e profondamente radicata nel territorio quella che emergerà dalla finale territoriale d el Premio Cambiamenti, in programma venerdì 27 febbraio ad Arezzo. Un mosaico di imprese giovani e coraggiose, nate dopo il 1° gennaio 2021, che raccontano un’economia in trasformazione e la capacità dell’imprenditoria locale di coniugare tradizione, creatività e visione futura. Saranno infatti rappresentati settori molto diversi tra loro: dall’azienda di autotrasporti specializzata nel montaggio e smontaggio mobili alla social media manager, dall’emittente televisiva locale all’impresa attiva nel riscaldamento a legna ad alto risparmio energetico, dallo startup mentor specializzato in agrifood all’artigiano che realizza scarpe su misura, fino all’azienda cinematografica, al professionista degli impianti idraulici, a chi offre servizi di cura, potatura e abbattimento alberi, all’ingrosso di prodotti professionali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

