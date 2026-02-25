Cna - Premio Cambiamenti ad Arezzo la finale territoriale racconta l’Italia delle nuove imprese

Arezzo, 25 febbraio 2026 – Dalla manifattura artigiana all’innovazione digitale, dai servizi alla persona alle nuove frontiere dell’agrifood e della cultura: è una fotografia ricca, dinamica e profondamente radicata nel territorio quella che emergerà dalla finale territoriale d el Premio Cambiamenti, in programma venerdì 27 febbraio ad Arezzo. Un mosaico di imprese giovani e coraggiose, nate dopo il 1° gennaio 2021, che raccontano un’economia in trasformazione e la capacità dell’imprenditoria locale di coniugare tradizione, creatività e visione futura. Saranno infatti rappresentati settori molto diversi tra loro: dall’azienda di autotrasporti specializzata nel montaggio e smontaggio mobili alla social media manager, dall’emittente televisiva locale all’impresa attiva nel riscaldamento a legna ad alto risparmio energetico, dallo startup mentor specializzato in agrifood all’artigiano che realizza scarpe su misura, fino all’azienda cinematografica, al professionista degli impianti idraulici, a chi offre servizi di cura, potatura e abbattimento alberi, all’ingrosso di prodotti professionali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Iniziativa di Cna ’Premio Cambiamenti’ per aziende innovative. Giovani in ’vetrina’Sono aperte fino a domenica 18 le iscrizioni alla nona edizione del Premio Cambiamenti, iniziativa promossa da Cna – Artigiani e Imprenditori d’Italia.

Cna Foggia incontra i consiglieri regionali: imprese e istituzioni a confronto sul futuro delle piccole e medie impreseA Foggia si è tenuto il primo incontro ufficiale tra Cna Foggia e i consiglieri regionali eletti, focalizzato sulle sfide e opportunità delle piccole e medie imprese e dell’artigianato nella provincia, in vista dell’applicazione della nuova legge regionale di settore.

CNA Ravenna. Premio Cambiamenti: RAPCO2, Aura e Totally Innovation vincono la finale provincialeLunedì 23 febbraio, la sede di CNA di Ravenna ha ospitato la tappa ravennate del concorso nazionale Cambiamenti ... ravennanotizie.it

Premio Cambiamenti di Cna: vincono RoseBio per Brescia e ed Exsensia per BergamoAnche quest’anno, i numeri hanno confermato il forte interesse per l’iniziativa: 19 imprese iscritte a Brescia, di cui 14 ammesse alla finale, e 14 a Bergamo, con 10 finaliste selezionate. quibrescia.it

CNA - Mercoledì 25 febbraio alle ore 17 si terrà il Premio Cambiamenti, organizzato da CNA: verranno premiate le tre migliori neoimprese bolognesi che andranno alle finali regionali. Il Premio è dedicato alle migliori imprese italiane, nate negli ultimi anni, che - facebook.com facebook

L’amministrazione valorizza con soddisfazione il percorso di Romiltec, startup con sede nel territorio comunale, che ha partecipato alla tappa provinciale di Pisa e Lucca della IX edizione del Premio CNA “Cambiamenti”: comune.calcinaia.pi.it/novita/romilte… x.com