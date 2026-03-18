Premio Cambiamenti 2026 | ecco le startup vincitrici in Lombardia

La finale regionale lombarda del Premio Cambiamenti 2026 si è svolta al Campo Teatrale di Milano. L’evento, promosso da CNA, ha premiato le startup italiane nate negli ultimi cinque anni che si sono distinte per innovazione, creatività e potenziale di crescita. Durante la giornata sono state annunciate le aziende vincitrici della regione Lombardia, che hanno partecipato alla competizione.

Si è svolta al Campo Teatrale di Milano, la finale regionale lombarda del Premio Cambiamenti 2026, il contest promosso da CNA che ogni anno valorizza le migliori startup italiane nate negli ultimi cinque anni e capaci di distinguersi per innovazione, creatività e potenziale di crescita. L’iniziativa, giunta alla sua IX edizione, rappresenta uno dei principali appuntamenti dedicati all’imprenditoria emergente e all’innovazione. Anche per il 2026 la partecipazione è stata ampia, con circa 150 startup lombarde candidate, tra le quali 21 hanno conquistato l’accesso alla finale regionale. Nel corso dell’evento organizzato da CNA Lombardia, le startup finaliste hanno presentato i propri progetti davanti alla giuria, illustrando modelli di business, tecnologie e soluzioni innovative applicate a diversi ambiti produttivi. 🔗 Leggi su Newsagent.it © Newsagent.it - Premio Cambiamenti 2026: ecco le startup vincitrici in Lombardia Articoli correlati Leggi anche: Premio Santo Stefano, ecco le tre aziende vincitrici Leggi anche: ”A Natale puoi”. Ecco le classi vincitrici Una selezione di notizie su Premio Cambiamenti Temi più discussi: La riminese AI Cure conquista il Premio Innovazione Lorenzo Cagnoni a Key 2026; MICHELE PALADINO PREMIATO A SIFERR 2026 COME MIGLIOR AGENTE; Oscar 2026: le previsioni sulle categorie principali; 20 libri da leggere nel 2026: la lista definitiva tra grandi premi e gemme nascoste. Premio Cambiamenti 2026 di CNA: una start up comasca al secondo posto regionaleSi è svolta a Milano la finale regionale lombarda del Premio Cambiamenti 2026, il contest promosso da CNA che ogni anno valorizza le migliori startup ... espansionetv.it Premio Cambiamenti 2026, le startup lombarde si sfidano a Milano: primo posto alla milanese GenoGraLa finale regionale del contest CNA ha selezionato le migliori imprese innovative della Lombardia. Nessuna startup varesina tra le premiate: i riconoscimenti vanno a realtà di Milano, Brescia, Como e ... varesenews.it CONCORSI Tredici start-up alla finale interregionale del Premio Cambiamenti Cna: il vincitore stacca il bilgietto per Roma Il link - facebook.com facebook Finale territoriale del Premio Cambiamenti: ecco le #imprese vincitrici in provincia di #Grosseto: bit.ly/4b36V57 #cnagrosseto #innovazione #startup x.com