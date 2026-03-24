Pofi doppio appuntamento con la Passione di Cristo 2026
A Pofi si svolge quest’anno la centoquattresima edizione della Passione Vivente, una rievocazione storico-religiosa che richiama ogni anno numerosi visitatori. L’evento si svolge in due appuntamenti e rappresenta una tradizione consolidata nel tempo, con protagonisti che ripropongono scene della Passione di Cristo. La manifestazione si tiene nel rispetto delle modalità stabilite ogni anno per questa commemorazione.
Un’edizione davvero speciale e particolare quella di quest’anno per la Passione Vivente di Pofi. Ricorre infatti la centoquattresima edizione della rievocazione storico-religiosa della Passione di Cristo. Un evento molto atteso che ogni anno richiama nel caratteristico paese ciociaro migliaia di. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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