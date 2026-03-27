Il 11 aprile 1886 è stato inaugurato il primo viaggio sulla linea ferroviaria Novara-Varallo, che collega le due città e attraversa la Valsesia. Quest'anno si celebra il 140º anniversario di quella data. Per l'occasione, sono previste iniziative che consentono di viaggiare a bordo di un treno storico, ripercorrendo il percorso originale del 1886.

Era l'11 aprile 1886 e sono passati 140 anni da quando il primo treno raggiunse la Valsesia percorrendo la linea ferroviaria Novara-Varallo. Quella di quest'anno è quindi una ricorrenza decisamente speciale e per festeggiare questo importante traguardo diversi Comuni della linea, Fs Italiane e a Fs Treni Turistici Italiani, hanno stilato un calendario di appuntamenti da aprile a dicembre con i treni storici e turistici. Il primo appuntamento è proprio per domenica 12 aprile, praticamente nella data "esatta" del 140° anniversario. Quel giorno è in programma il primo evento, quello che inaugurerà i viaggi, come avvenuto nel lontano... 🔗 Leggi su Novaratoday.it

© Novaratoday.it - La Novara-Varallo Sesia compie 140 anni: dove prenotarsi per viaggiare sul treno storico come nel 1886

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