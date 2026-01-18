Tornano per un giorno le storiche motrici sulla linea Novara-Varallo

Per un giorno, le automotrici ALn 668 storiche, recentemente restaurate in livrea d’epoca, riprendono servizio sulla linea Novara-Varallo. Questa iniziativa permette di rivivere un frammento di storia ferroviaria locale, offrendo ai viaggiatori un’esperienza autentica e suggestiva. La presenza di questi mezzi, simbolo di un passato recente, rappresenta un’occasione per apprezzare l’importanza della conservazione del patrimonio ferroviario regionale.

Sabato 24 gennaio, infatti, una coppia di ALn668 inaugurerà la stagione dei treni storici sulla linea Novara–Varallo, dal 2015 inserita nel progetto Binari senza Tempo della Fondazione FS e nell’elenco delle ferrovie turistiche previste dalla Legge 1282017. La partenza del treno è programmata alle ore 9.00 dalla stazione di Novara, con fermate a Briona (9.20), Fara (9.26), Sizzano (9.32), Ghemme (9.37), Romagnano Sesia (9.45), Prato Sesia (9.52), Grignasco (10.03), Borgosesia (10.14), Quarona (10.27) e arrivo a Varallo Sesia alle ore 10.40. Giunti a destinazione i viaggiatori potranno partecipare a una visita guidata gratuita del centro storico di Varallo Sesia, in programma dalle ore 11. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Leggi anche: Cecina, Trenitalia ripristina le frecce soppresse: dal 14 dicembre tornano le fermate in stazione sulla linea Roma-Torino

Leggi anche: Le 3 (nuove) imprese storiche della provincia di Novara e del Vco

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

State attenti alle persone tranquille che perdonano tanto perché il giorno che se ne vanno non tornano più. - facebook.com facebook

@FabrizioRomano tramite un video pubblicato su 'YouTube': "La #Juventus non arriverà a 40/45M€ per #Mateta, ma oggi il discorso è assolutamente in piedi. Lato giocatore sono cifre importanti, ma a livello d'incastri tornano con quello che la Juve può offrir x.com