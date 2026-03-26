Sabato 28 marzo, a Roma, si terrà una manifestazione chiamata Together, organizzata dalla Cgil, con l’obiettivo di protestare contro i sovrani e i conflitti armati. Il corteo percorrerà le vie della città e si propone di attirare l’attenzione sulle questioni legate alle guerre e alle figure di rilievo monarchico. L’evento coinvolgerà diverse sigle sindacali e associazioni.

Arezzo, 26 marzo 2026 – Il corteo si chiamerà Together e sfilerà sabato 28 marzo per le strade di Roma protestando contro “I re e le loro guerre”. Sarà il terzo appuntamento nazionale di un movimento che, sotto lo slogan No Kings riunisce più di 700 soggetti democratici pacifisti, antirazzisti, ambientalisti e studenteschi. Tra questi la Cgil: “La manifestazione metterà al centro i temi della violazione del diritto internazionale, delle libertà costituzionali in Italia e nel mondo, di ogni deriva autoritaria e condanna fermamente un’economia fondata su guerre e spese militari”. La Cgil aretina ha organizzato la partecipazione alla manifestazione di sabato e pullman partiranno alle ore 9 da via Poggilupi a Terranuova, alle 9. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La Cgil sabato a Roma “contro i re e le loro guerre”

Articoli correlati

Riarmo, dalla Cgil ad Amnesty fino a Pax Christi la sinistra “vera” si organizza a Bologna: “Contro i re e le loro guerre”La prospettiva è una manifestazione nazionale a Roma, probabilmente a fine marzo, contro il riarmo e la stretta autoritaria dell’ultimo, ennesimo...

No Kings: a Roma la due giorni di mobilitazione globale contro le guerreCosa: Il festival e corteo nazionale “No Kings”, mobilitazione globale per la pace e i diritti.

Francese (Cgil Livorno): Fermiamo folle corsa al riarmo del governo italiano

Una raccolta di contenuti su Cgil sabato

Temi più discussi: 28 marzo a Roma, la CGIL aderisce a No Kings; No Kings – Together manifestazione nazionale contro i Re e le loro guerre; No Kings, il 28 marzo manifestazione a Roma contro i re e le loro guerre; 27-28 marzo 2026 tutti a Roma: la FLC CGIL si mobilita con la rete No Kings Contro i re e le loro guerre.

La Cgil sabato a Roma contro i re e le loro guerreArezzo, 26 marzo 2026 – Il corteo si chiamerà Together e sfilerà sabato 28 marzo per le strade di Roma protestando contro I re e le loro guerre. Sarà il terzo appuntamento nazionale di un movimento ... lanazione.it

CGIL Rimini a Roma per la manifestazione No Kings del 28 marzoLa CGIL Rimini parteciperà alla manifestazione internazionale No Kings in programma il prossimo 28 marzo a Roma, aderendo alla mobilitazione globale ... chiamamicitta.it

Visual radio Pontedera social. . “No Kings”, mobilitazione globale il 28 marzo: la CGIL di Pisa organizza la partenza per Roma Sabato 28 marzo sarà una giornata di mobilitazione internazionale promossa dalla rete “No Kings”, con manifestazioni previste in n - facebook.com facebook