La mail con cui la Regione Marche chiedeva di raccogliere più sangue e plasma nonostante mancassero i tecnici

Una mail del 27 febbraio proveniente dalla Regione Marche è stata resa nota, nella quale si richiedeva di incrementare la raccolta di sangue e plasma nonostante la carenza di tecnici qualificati. La comunicazione indicava di aumentare la quantità di sacche raccolte, nonostante le difficoltà operative, e molte di queste sacche sono finite tra i rifiuti sanitari.

Scandalo plasma nelle Marche, spunta una mail del 27 febbraio che imponeva di aumentare la raccolta sangue, ignorando l'impossibilità tecnica di gestire le sacche, molte delle quali poi finite tra i rifiuti sanitari. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Plasma Marche, spunta un’altra mail: ordinava di aumentare la raccolta sangue nonostante mancassero i tecniciScandalo plasma nelle Marche, spunta una mail del 27 febbraio che imponeva di aumentare la raccolta sangue, ignorando l'impossibilità tecnica di... Sacche di plasma sprecate nelle Marche, la Regione minimizza lo scandalo del sangue e dà numeri sbagliatiLa versione ufficiale della Regione Marche sul caso del plasma eliminato presenta non poche incongruenze. If You Feel Behind in Life, This Will Change How You See Everything! Una raccolta di contenuti su Regione Marche Discussioni sull' argomento Quarta Call EUI – Innovative Actions: presentazione di progetti urbani innovativi; II Assemblea Regionale degli Stati Generali dell’Ambiente delle Marche; Sacche di plasma, 300 gettate via. Manca il personale per lavorarle. La giunta: Commissione interna ma problema risolto. Le mail...; Marche, 600 chili di plasma buttati. L’inchiesta di Fanpage. Calcinaro: Solo 75, criticità risolta. Occhio alla Notizia. . Occhio ai GIORNALI ~ La rassegna stampa di FanoTV ~ Seguici sul canale 19 del digitale terrestre (visibile in tutta la Regione Marche) o sul nostro sito www.occhioallanotizia.it - facebook.com facebook Plasma buttato nelle Marche, la Regione minimizza ma i documenti smentiscono: criticità note da almeno due anni x.com