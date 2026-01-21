Friuli minorenne entra in classe con un coltello | sequestrato dai carabinieri

Un minorenne è stato trovato in classe con un coltello nel Friuli. L'episodio è stato segnalato dal dirigente scolastico, che ha avvisato i carabinieri, intervenuti e sequestrato l’arma. L'evento ha suscitato attenzione sulla sicurezza negli istituti scolastici. Le autorità stanno valutando le misure più opportune per garantire un ambiente sicuro per studenti e personale.

Era entrato con un coltello di 15 centimetri in classe, pronto a usarlo contro un obiettivo non ancora precisato. I carabinieri sono però entrati nell'istituto scolastico, nella Bassa Friulana, e hanno sequestrato la lama allo studente minorenne. Il fatto è avvenuto pochi giorni dopo il tragico accoltellamento di La Spezia, in cui il 18enne Youssef Abanoub è stato colpito e ucciso per questioni di gelosia dal compagno di scuola 19enne Zouhair Atif., Ad avvertire l'Arma sarebbe stato il dirigente scolastico, allertato della situazione da alcuni compagni di classe del giovane. A quel punto, chiamati i carabinieri, i militari sono intervenuti all'interno dell'istituto. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Friuli, minorenne entra in classe con un coltello: sequestrato dai carabinieri Un ragazzo entra in classe con un coltello: questo è il fatto, tutto il resto viene dopoUn ragazzo entra in classe con un coltello: questo è il fatto. Leggi anche: In scooter con crack, cocaina e marijuana, spacciatore minorenne arrestato dai carabinieri La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Argomenti discussi: Rapina a Pordenone, aggredisce un 16enne per rubargli il cappotto. Tentata rapina a Pordenone: 28enne arrestato per aver aggredito un minorenne con un cavalletto metallico. #Friuli #Pordenone #Cronaca #Inprimopiano x.com ++ RAPINA A PORDENONE, AGGREDISCE UN 16ENNE PER RUBARGLI IL CAPPOTTO ++ Seguici su Telegram per restare sempre aggiornato >>> https://t.me/friulioggi https://www.friulioggi.it/cronaca/rapina-pordenone-minorenne-aggredito-cappotto-15- - facebook.com facebook

