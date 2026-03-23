L’Europa l’Ucraina e la libertà di pensiero

Europa, Ucraina e libertà di pensiero saranno al centro di un incontro pubblico promosso a Milano dalle istituzioni europee. L’iniziativa è organizzata dall’ufficio del Parlamento europeo a Milano e dalla Rappresentanza della Commissione europea e si inserisce nel quadro delle attività dedicate alla difesa delle democrazie, delle società aperte e dei dissidenti nei regimi illiberali. L’appuntamento è per giovedì 26 marzo, dalle 9.30 alle 13.30, al Palazzo delle Stelline, nella Sala Pirelli, in Corso Magenta 59. All’incontro parteciperanno rappresentanti delle istituzioni europee e locali. Sono previsti, tra gli altri, gli interventi con un... 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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