La lezione ucraina che Trump s' ostina a ignorare

Milizie irachene sostenute dall’Iran hanno diffuso video che mostrano droni pilotati tramite un cavo in fibra ottica, capace di trasmettere immagini e comandi in tempo reale. La tecnologia utilizzata sembra permettere un controllo preciso e immediato dei mezzi aerei, evidenziando un metodo di pilotaggio diverso da quelli tradizionali. La diffusione di questi video ha attirato l’attenzione su nuove modalità operative nel settore dei droni militari.

Le milizie filo-iraniane usano droni in fibra ottica appresi dai russi, mentre Washington rifiuta le offerte di aiuto di Kyiv. Un errore che potrebbe costare caro ai soldati americani in medio oriente Le milizie irachene sostenute dall’Iran hanno pubblicato alcuni video in cui si vedono dei droni pilotati tramite un sottile cavo in fibra, che trasmette immagini e comandi in tempo reale, eliminando la necessità di segnali radio rendendo il drone “più invisibile”, cioè immune al jamming e ad altre interferenze elettroniche. Nelle clip si vedono questi droni che sorvolano una base americana in Iraq e poi altri droni Fpv – i droni in fibra ottica sono un’evoluzione dei droni first-person-view – che colpiscono gli obiettivi, nella fattispecie un elicottero Black Hawk e un sistema radar di difesa aerea. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - La lezione ucraina che Trump s'ostina a ignorare Articoli correlati Sicurezza a Roma, l’Ugl incalza Gualtieri: “Si ostina a ignorare le 7000 guardie giurate sul territorio”Continuano gli allarmi bomba a Roma per il clima di tensione legato al conflitto in Iran. Energia è potere, la lezione che l’Italia continua a ignorare. Il commento di BonanniOgni volta che scoppia una guerra nel Medio Oriente, l’Italia scopre improvvisamente di avere un problema energetico. Guerra in Ucraina: perché il vertice tra Trump e Putin a Budapest è incerto Una raccolta di contenuti su La lezione ucraina che Trump s'ostina a... Temi più discussi: La lezione ucraina che Trump s'ostina a ignorare; La lezione dell'Ucraina ai Paesi in guerra. L'approfondimento a MappaMondi; La lezione del Vietnam e gli alleati: perché l’America deve imitare l’Europa; Il disastroso mid term europeo di Trump. La lezione ucraina che Trump s'ostina a ignorareLe milizie filo-iraniane usano droni in fibra ottica appresi dai russi, mentre Washington rifiuta le offerte di aiuto di Kyiv. Un errore che potrebbe costare caro ai soldati americani in medio oriente ... ilfoglio.it L’escalation sui civili (e la lezione ucraina). La minaccia Usa: «Lasceremo Teheran al buio». L'Iran: «Attaccheremo gli impianti di desalinizzazione del Golfo»Per mettere in crisi i network dell'energia e gli impianti elettrici da entrambe le parti non servono attacchi massicci ... corriere.it Il presidente americano Donald Trump ha esteso di 10 giorni la sospensione degli attacchi contro il settore energetico iraniano, fino alle 20:00 del 6 aprile, ora di Washington. "Su richiesta del governo iraniano, la presente dichiarazione serve a comunicar - facebook.com facebook Il presidente americano Donald Trump ha esteso di 10 giorni la sospensione degli attacchi contro il settore energetico iraniano, fino alle 20:00 del 6 aprile, ora di Washington. "Su richiesta del governo iraniano, la presente dichiarazione serve a comunicar x.com