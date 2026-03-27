Una docente di francese è stata accoltellata mercoledì scorso a Bergamo da un alunno di 13 anni. La donna ha detto di aver pensato a lui durante l'incidente, evidenziando un atteggiamento di grande civiltà. L'episodio ha attirato l'attenzione sull'evento e sulla reazione della docente, che ha espresso un messaggio di comprensione anche in una situazione difficile.

Questa ferita non deve diventare un muro, ma un ponte: l'insegnante ci esorta all'autorevolezza della Scuola e alla sua funzione centrale Le parole di Chiara Mocchi, la docente di francese accoltellata da un ragazzino di 13 anni mercoledi scorso a Bergamo, sono una lezione di grande civiltà. “So che quanto accaduto ha sconvolto molti di voi. Ha generato paure, domande, forse persino scoramento. Per questo vi dico: non lasciamoci vincere dal buio”, ha detto la professoressa in un messaggio pubblico, non mancando di rivolgere lo sguardo al tredicenne autore dell’assurdo gesto. Chiara Mocchi nella sua lettera promette di tornare a insegnare e lancia un appello indiretto anche nei confronti del ragazzino. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - La lezione più importante della docente Mocchi, accoltellata a scuola da un alunno: “Pensate a lui”

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