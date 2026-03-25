Chi è la docente accoltellata? Chiara Mocchi Tiene tanto ai suoi studenti ed è una delle più preparate

Una docente è stata ferita da un coltello durante un episodio avvenuto in un istituto scolastico. La persona coinvolta si chiama Chiara Mocchi ed è riconosciuta come una professionista impegnata sia nella didattica che nella ricerca. Secondo alcune fonti, si distingue per il suo forte attaccamento agli studenti e la sua preparazione in ambito accademico e culturale.

Una docente stimata, impegnata nella didattica e nella ricerca, con un percorso che unisce scuola e produzione culturale. È il ritratto che emerge dalle testimonianze raccolte dall’ANSA su Chiara Mocchi, insegnante di francese aggredita da un alunno tredicenne nell’istituto comprensivo di Trescore Balneario, in provincia di Bergamo. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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