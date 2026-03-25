Bergamo insegnante Chiara Mocchi accoltellata a scuola da uno studente di 3° media lui indossava maglia con scritta vendetta

Da ilgiornaleditalia.it 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un insegnante di 43 anni è stata accoltellata da uno studente di 13 anni in una scuola di Trescore Balneario. L'aggressione si è verificata durante l'orario di lezione e ha provocato gravi ferite alla docente, ora ricoverata in ospedale. Il ragazzo, fermato dalle forze dell'ordine, indossava una maglietta con la scritta

Studente di 13 anni accoltella una prof a Trescore Balneario: docente in gravi condizioni, fermato il ragazzo, indossava una maglietta con scritto "vendetta". Indagini in corso sul movente dell’aggressione Questa mattina, verso le 7.45 di mercoledì 25 marzo, uno studente di terza media, un ra. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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