Bergamo insegnante Chiara Mocchi accoltellata a scuola da uno studente di 3° media lui indossava maglia con scritta vendetta

Un insegnante di 43 anni è stata accoltellata da uno studente di 13 anni in una scuola di Trescore Balneario. L'aggressione si è verificata durante l'orario di lezione e ha provocato gravi ferite alla docente, ora ricoverata in ospedale. Il ragazzo, fermato dalle forze dell'ordine, indossava una maglietta con la scritta