Spence Juve | nuovo obiettivo per la fascia destra Ottolini si muove per l’esterno del Tottenham

La Juventus ha messo nel mirino un nuovo giocatore per la fascia destra, con il nome di Spence che circola come possibile acquisto. Nel frattempo, Ottolini sta seguendo un esterno proveniente dal Tottenham, squadra con cui aveva già avuto contatti in passato durante il suo periodo al Genoa. La trattativa è in fase di sviluppo e coinvolge diversi dettagli da definire.

che ha portato in Italia ai tempi del Genoa. La Juventus guarda in Premier League per blindare le corsie esterne del futuro, individuando in Djed Spence il profilo ideale per il salto di qualità internazionale. Il laterale del Tottenham, classe 2000, è balzato in cima alla lista dei desideri di Davide Ottolini per la prossima estate, in un piano di rafforzamento che resta strettamente legato alla qualificazione in Champions League. Lo riporta Gazzetta.it. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata L'operazione Spence non è una scommessa al buio: il calciatore conosce già la Serie A grazie alla parentesi al Genoa nel 2024, dove fu portato dall'attuale dirigente bianconero Ottolini nell'ambito dell'affare Dragusin.