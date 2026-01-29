Calciomercato Juve chi è in vantaggio sulla fascia destra La situazione in casa bianconera tra gennaio e giugno

La Juventus lavora sul mercato per rafforzare la fascia destra. Tra gennaio e giugno, i dirigenti bianconeri stanno cercando il profilo giusto, valutando diverse opzioni. La società tiene d’occhio alcuni nomi, ma ancora non c’è un accordo definito. La squadra si prepara a fare mosse importanti per migliorare la rosa in vista della seconda parte della stagione.

La Juventus prosegue la sua marcia in questa sessione di calciomercato con una consapevolezza tattica ben precisa: se l'acquisto di un centravanti rappresenta la priorità assoluta per garantire gol e peso offensivo, l'emergenza tecnica sulle corsie difensive non può essere ignorata. Le antenne restano dritte anche sui laterali di destra, una zona di campo dove la coperta appare drammaticamente corta per affrontare i molteplici impegni che attendono la squadra nei prossimi mesi.

La dirigenza della Juventus sta valutando diverse opzioni per rafforzare la fascia destra, analizzando profili sia in Serie A che in Liga.

