la guerra in medio oriente blocca i fertilizzanti e mette in crisi gli agricoltori

La guerra in Medio Oriente ha causato un blocco nelle forniture di fertilizzanti, influendo direttamente sulla pianificazione delle semine primaverili. Il settore agricolo si trova a dover affrontare problemi legati alla disponibilità di input fondamentali per le colture. La situazione ha portato a interruzioni nelle consegne e a difficoltà logistiche che interessano gli agricoltori di diverse regioni.

La guerra in Medio Oriente sta avendo effetti dirompenti che vanno ben oltre lo shock energetico. Uno dei settori più colpiti è quello agricolo, con il rifornimento dei fertilizzanti in vista delle semine primaverili che sta andando in tilt. Vola il prezzo dell’urea. Tra i principali prodotti usati nei campi agricoli per aumentare i rendimenti c’è l’urea, un fertilizzante azotato composto da ammoniaca e diossido di carbonio, derivato dal gas naturale. Dal Golfo Persico proviene circa il 45% della produzione mondiale di urea, con Qatar e Iran come protagonisti assoluti grazie al più grande giacimento di gas naturale al mondo, il Suth ParsNorth Dome, lo stesso attaccato sul lato iraniano da Israele, con Teheran che ha invece messo fuorigioco l’impianto di raffinazione qatariota. 🔗 Leggi su Panorama.it

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