Trieste ospita il Forum Imec ma la guerra blocca i protagonisti del Medio Oriente

Il 17 marzo Trieste sarà il luogo del Forum Imec, un evento dedicato al Corridoio Imec, noto anche come Via del cotone. L'iniziativa coinvolge paesi del Medio Oriente, dell’India e dell’Unione Europea, con l’obiettivo di promuovere collaborazioni economiche transfrontaliere. Tuttavia, la presenza dei protagonisti del Medio Oriente è limitata a causa delle tensioni legate alla guerra in corso.

Il 17 marzo Trieste ospiterà il forum del Corridoio Imec, la cosiddetta Via del cotone che mette assieme il Medio Oriente, l'India e l'Unione Europea in termini di cooperazione economica transnazionale. Il teatro del grande evento sarà il centro congressi del Porto vecchio dove è attesa la partecipazione del ministro degli Esteri, Antonio Tajani. Il vicepremier sarà nel capoluogo regionale sia per intervenire al forum, ma anche per presenziare al trentennale dell'Ince. La giornata del 17 marzo, infatti, si dividerà in due parti: la prima, al mattino, sarà interamente dedicata all'Iniziativa Centro Europea, mentre sulle opportunità del corridoio Imec si discuterà nel pomeriggio. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

