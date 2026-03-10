La guerra in Medio Oriente sta causando problemi all'agroalimentare italiano, coinvolgendo l'intera filiera, dai fertilizzanti alle mele. Le tensioni nel settore influenzano la disponibilità di materie prime e i prodotti sugli scaffali, generando preoccupazioni tra gli operatori del settore. In questo momento, aziende e consumatori si trovano a dover fare i conti con le conseguenze di un conflitto che impatta direttamente sull'economia alimentare del paese.

Dalle materie prime agli scaffali, la filiera agroalimentare trema per i conflitti del Medio Oriente. Perché le produzioni europee (e italiane) dipendono non solo dall’energia e dal gas, ma anche dai fertilizzanti che arrivano dall’area compresa tra Iran e Penisola arabica. Ma anche perché Paesi come Emirati Arabi e Arabia Saudita importano il made in Italy e per noi è un mercato sempre più strategico. Insomma, per i campi italiani quanto sta avvenendo è già un disastro. Negli ultimi giorni il gasolio agricolo agevolato è passato da circa 0,85 euro al litro fino a valori che in alcuni casi raggiungono 1,25 euro al litro, con picchi segnalati soprattutto in Sicilia e Puglia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Dai fertilizzanti alle mele: tutti i guai che la guerra in Medio Oriente procura all’agroalimentare italiano

Articoli correlati

Guerra in Medio Oriente: gas alle stelle e scatta l’allarme su carburanti e bolletteCon l’apertura dei mercati di oggi, lunedì 2 marzo, il petrolio vola a +9% e il gas ad Amsterdam tocca il +25%: Confcommercio Padova teme una nuova...

Guerra in Medio Oriente e bambini vittime: l’allarme del CNDDU e l’appello alle scuole italiane per educare alla paceIl CNDDU ricorda i bambini vittime in Medio Oriente e chiede alle scuole italiane di promuovere attivamente la cultura della pace e dei diritti umani.

Una selezione di notizie su Medio Oriente

Temi più discussi: Guerra in Medio Oriente: a rischio la campagna export primaverile delle mele italiane; Iran, la crisi dello stretto di Hormuz pesa anche sull’ortofrutta italiana; Dai costi energetici e dei fertilizzanti all’export: la guerra in Iran spaventa anche l’agricoltura; Guerra in Iran, tensione sui prezzi dei prodotti agro.

Guerra in Medio Oriente: a rischio la campagna export primaverile delle mele italianeL'attuale crisi geopolitica nelle rotte marittime del Medio Oriente rappresenta una minaccia critica per l'esportazione di ortofrutta italiana, in particolare per il settore delle mele. freshplaza.it

Esportazioni italiane di mele in crisi: il Medio Oriente chiude i portiLe tensioni in Medio Oriente bloccano le esportazioni di mele italiane, mettendo a rischio 6 miliardi di euro per frutticoltura e agroalimentare. quotidianopiemontese.it

Gli aggiornamenti in tempo reale sul conflitto in Medio Oriente - facebook.com facebook

MEDIO ORIENTE | Caccia britannici hanno abbattuto droni iraniani diretti in Giordania e Bahrein, ha riferito il Ministero della Difesa di Londra. #ANSA x.com