Il presidente Mattarella sottolinea l'importanza di un impegno condiviso per la pace, evidenziando come il disarmo, unito a un linguaggio rispettoso e all’ascolto attento, sia fondamentale. Ricorda inoltre che l’educazione alla pace inizia da ciascuno di noi, seguendo l’esempio di sant’Agostino e le parole del Papa. Un messaggio che invita a riflettere sull’importanza di valori condivisi per costruire un dialogo più pacifico e costruttivo.

Roma, 1 gen (Adnkronos) - Oggi serve "la diffusione di un'autentica educazione alla pace, poiché – come raccomandava sant'Agostino e vostra santità ci ha ricordato nel suo messaggio – "se volete attirare gli altri alla pace, abbiatela voi per primi"". Lo dice il capo dello Stato Sergio Mattarella in una messaggio a papa Leone per la Giornata della pace. "Si tratta di un impegno che riguarda tutti e ciascuno. Parte dal cuore, disarmando anzitutto il linguaggio, e rifiutando una comunicazione aggressiva e provocatoria, per concentrarsi invece su condotte individuali e collettive che prediligano l'ascolto, anche di quanti faticano a dare voce alle proprie ragioni o non dispongono delle medesime risorse di chi può propagandare tra moltitudini di seguaci digitali le proprie opinioni e con esse, talvolta, poco più che la propria vanità", dice il presidente della Repubblica.

**Mattarella: 'impegno per pace riguarda tutti, disarmare linguaggio e prediligere ascolto'**

