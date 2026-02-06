Legacoop Estense rinnova la sua collaborazione con il Resto del Carlino e sostiene il Campionato di giornalismo a Modena e Ferrara. L’obiettivo è coinvolgere più giovani e promuovere un giornalismo di qualità, in un momento in cui l’informazione locale ha bisogno di nuovi stimoli. La partnership punta a rafforzare il ruolo di cittadini attivi e consapevoli, con un impegno diretto e concreto.

Legacoop Estense ha rinnovato la partnership col Resto del Carlino sostenendo il ’Campionato di giornalismo’ per le edizioni di Modena e Ferrara. A spiegare l’essenza della collaborazione è il presidente di Legacoop Estense, Paolo Barbieri. Qual è la forza del progetto? "Aver capito che avvicinare gli studenti al giornalismo non significa solo creare nuovi lettori, ma cittadini più consapevoli. La società e l’informazione cambiano a velocità esponenziale e, come vediamo ogni giorno, è a rischio la capacità di distinguere il vero dal falso. Il giornalismo è quindi un presidio decisivo per garantire correttezza, autonomia e rigore e per arginare il rischio manipolazioni". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Solidarietà, cooperazione e cittadinanza consapevole. Impegno che riguarda tutti"

Approfondimenti su Legacoop Estense

Il presidente Mattarella sottolinea l'importanza di un impegno condiviso per la pace, evidenziando come il disarmo, unito a un linguaggio rispettoso e all’ascolto attento, sia fondamentale.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Legacoop Estense

Argomenti discussi: Solidarietà, cooperazione e cittadinanza consapevole. Impegno che riguarda tutti; Cooperare per trasformare: il sociale secondo Massimo Ascari; Nasce il ponte Chieti-Sri Lanka che unisce i bambini della scuola Selvaiezzi e i corrieri solidali del progetto Take me back; Campi Bisenzio e Vasylkiv (Ucraina) unite da un accordo di partenariato: il 13 febbraio la firma.

Solidarietà, cooperazione e cittadinanza consapevole. Impegno che riguarda tuttiLegacoop Estense ha rinnovato la partnership col Resto del Carlino sostenendo il ’Campionato di giornalismo’ per le edizioni di ... msn.com

Cooperazione, in Ecuador a rischio accesso al credito e cittadinanza socialeNel paese è stata approvata una legge che conferisce all’esecutivo il potere di obbligare le cooperative di credito a trasformarsi in banche con natura giuridica di società di capitali. Per Federcasse ... vita.it

Scuola e solidarietà: gli studenti Selvaiezzi nel progetto “Take Me Back – Corrieri Solidali” Presentato il progetto “Take Me Back – Corrieri Solidali”, che coinvolge gli alunni della primaria Selvaiezzi del Quarto Comprensivo in un percorso su cooperazione, c facebook