Una giovane donna di 25 anni, con problemi psichici e vittima di violenze sessuali, ha deciso di sottoporsi a un percorso di eutanasia e ne è deceduta. Prima di questa decisione, aveva tentato il suicidio ed era rimasta paralizzata alle gambe. La sua famiglia, in particolare il padre, non è stata coinvolta nelle decisioni e nei disordini psichici della ragazza non sono stati presi in considerazione durante il procedimento.

La venticinquenne iberica, psichiatrica e vittima di violenze sessuali, cerca di suicidarsi ma resta paralizzata alle gambe. Quando chiede la «dolce morte», il padre si oppone. Ma per i giudici era nel pieno delle facoltà. Noelia Castillo Ramos è morta ieri a 25 anni per eutanasia. La sua storia è un ritratto angosciante dell’Occidente di oggi, anche se per lei ormai non fa molta differenza. È la storia di una bambina di Barcellona devastata dal divorzio dei suoi genitori, che viene tolta alla famiglia e collocata in una casa protetta. Dall’età di 13 anni comincia a soffrire di gravi problemi psichici che non sono mai cessati, per cui le è stata addirittura riconosciuta una invalidità del 67% (poi passata al 74% quando sono sopravvenuti anche problemi fisici). 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - La giovane Noelia muore di eutanasia. Ignorati i disordini psichici e il papà

Articoli correlati

Noelia, la giovane spagnola rimasta vittima di abusi, è morta con l’eutanasia. Il legale della famiglia: “Abbiamo fallito tutti”Noelia Castillo, la ragazza spagnola di 25 anni vittima di violenza sessuale da parte del suo compagno e di tre giovani in discoteca, è morta.

‘Volevo smettere di soffrire’: Noelia Castillo muore dopo una lunga battaglia per l’eutanasiaChi era Noelia Castillo e perché il suo caso ha fatto discutere Una storia che divide, scuote e costringe a interrogarsi.

Aggiornamenti e notizie su La giovane Noelia muore di eutanasia...

Temi più discussi: Muore per eutanasia Noelia Castillo Ramos, 25 anni e una storia di sofferenza e violenze; Spagna, giovane paraplegica muore per eutanasia dopo due anni di battaglia e lo scontro con il padre; Non ho voglia di nulla. Né di uscire, né di mangiare. Preferisco scomparire, la storia di Noelia a un giorno dall'eutanasia; Spagna, morta la giovane che vinse la battaglia legale per l'eutanasia.

Spagna, muore a 25 anni la giovane che aveva ottenuto in tribunale il diritto all’eutanasiaLa morte di Noelia Castillo, dopo una lunga battaglia legale con la sua famiglia, riapre il dibattito sulla legge sull'eutanasia in Spagna View on euronews ... msn.com

La storia di Noelia, morta in Spagna per eutanasia dopo una violenza sessuale di gruppoDopo una lunga battaglia legale con il padre la giovane ha ottenuto l'accesso alla procedura prevista dalla legge spagnola. Era rimasta paraplegica nel 2022 in seguito a un tentativo di suicidio. Non ... europa.today.it

Noelia Castillo Ramos, 25 anni, ha scelto l’eutanasia. Ha trascorso la sua ultima sera circondata dalla famiglia, prima di affrontare la procedura da sola - facebook.com facebook

Noelia, morta a 25 anni sotto il peso della solitudine. La giovane ha scelto l’eutanasia ma non era malata né tantomeno terminale. Prima di lei la belga Siska De Ruysscher, 26 anni x.com