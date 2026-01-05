Il Santuario di Montevergine ancora bloccato dalla frana a rischio la Candelora 2026 | Spostiamo la Madonna

Da fanpage.it 5 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Santuario di Montevergine rimane chiuso a causa di una frana, con riapertura prevista non prima della metà di aprile. Questa situazione mette in discussione la celebrazione della Festa della Candelora 2026, tradizionalmente celebrata il 2 febbraio nella chiesa. La possibilità di spostare la Madonna e riprogrammare l’evento è ora sotto valutazione, in attesa di interventi di messa in sicurezza.

Il Santuario irpino non sarà accessibile almeno fino alla metà di aprile; sembra improbabile, quindi, che la Candelora, festa secolare che si svolge tradizionalmente il 2 febbraio, possa tenersi nella chiesa. All'abate è stato chiesto di poter spostare la Madonna nera. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Candelora di Montevergine, la frana non spezzi la tradizione

Leggi anche: Il santuario di Montevergine chiuso dopo la frana a Mercogliano, per i fedeli resta il collegamento in streaming

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Frana sulla Provinciale 86 la Provincia | Subito un escavatore ma la pioggia non consentiva la riapertura a Natale.

santuario montevergine bloccato franaCandelora, possibile rinvio ad aprile per la frana verso il Santuario di Montevergine - Potrebbe essere posticipata ad aprile la tradizionale Candelora, a seguito delle difficoltà legate alla frana che ha interessato la strada che conduce al Santuario di Montevergine, rendendola inaccess ... irpinianews.it

santuario montevergine bloccato frana«Salviamo la Candelora», la Madonna a valle per aggirare la frana - Se i femminielli non possono salire al Muntagnone, allora sia il Muntagnone ad andare dai femminielli». ilmattino.it

santuario montevergine bloccato franaIn diretta con Mamma Schiavona vista la chiusura del Santuario per la frana - Nonostante la chiusura straordinaria dovuta alla frana che ha interessato la strada, il Santuario di Montevergine non interrompe il legame spirituale con i fedeli. irpinianews.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.