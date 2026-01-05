Il Santuario di Montevergine ancora bloccato dalla frana a rischio la Candelora 2026 | Spostiamo la Madonna
Il Santuario di Montevergine rimane chiuso a causa di una frana, con riapertura prevista non prima della metà di aprile. Questa situazione mette in discussione la celebrazione della Festa della Candelora 2026, tradizionalmente celebrata il 2 febbraio nella chiesa. La possibilità di spostare la Madonna e riprogrammare l’evento è ora sotto valutazione, in attesa di interventi di messa in sicurezza.
Il Santuario irpino non sarà accessibile almeno fino alla metà di aprile; sembra improbabile, quindi, che la Candelora, festa secolare che si svolge tradizionalmente il 2 febbraio, possa tenersi nella chiesa. All'abate è stato chiesto di poter spostare la Madonna nera. 🔗 Leggi su Fanpage.it
