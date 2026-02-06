Torino 79enne vende gioielli a un compro-oro e poi tenta la rapina | aveva debiti con alcuni operai arrestato

Un uomo di 79 anni ha tentato di rapinare un negozio di compro-oro a Torino. L’uomo, con debiti con alcuni operai, ha portato una pistola rubata e ha cercato di svaligiare il negozio. I Carabinieri sono intervenuti e l’hanno arrestato sul posto.

Eseguito un arresto e una pistola sequestrata in seguito a un episodio avvenuto nel quartiere Lucento di Torino, dove un uomo di 79 anni è stato fermato dai Carabinieri dopo aver tentato una rapina in un compro-oro. L'anziano avrebbe agito per saldare un debito con alcuni operai, ma è stato bloccato grazie alla pronta reazione del titolare dell'esercizio e all'intervento delle forze dell'ordine. La vendita dell'oro e il tentativo di rapina Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, i fatti si sono svolti nella mattinata di martedì, intorno alle 9, nel quartiere Lucento di Torino.

