McTominay carica il Napoli | Una sfida storica per la rivalità Juve o Chelsea? Ecco a chi preferisco segnare

Scott McTominay si prepara alla sfida contro il Napoli, sottolineando l'importanza di questa partita nel contesto della rivalità. In un'intervista, ha anche rivelato a quale squadra preferirebbe segnare, tra Juventus e Chelsea, offrendo uno sguardo sincero sulle sue preferenze e sulla concentrazione in vista dell'impegno imminente.

Scott McTominay carica il Napoli in vista della sfida di domenica, e svela a chi preferirebbe segnare tra Juventus o Chelsea. Scott McTominay ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista della sfida di domenica tra Juve e Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni. ULTIMISSIME JUVE LIVE SFIDA JUVE – « È una sfida storica per la rivalità che c’è. I tifosi ce lo ricordano spesso, siamo a conoscenza del fatto che sarà durissima come lo è sempre. La loro squadra è molto forte, anche a livello offensivo. Dovremo dare tutto quello che abbiamo con concentrazione e massima applicazione, cercando di tornare a vincere con continuità. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Scott McTominay, intervistato da Sky Sport, ha commentato la prossima sfida tra Juventus e Napoli, sottolineando la sua preferenza nel segnare contro entrambe le squadre.

Scott McTominay si è consolidato come un elemento fondamentale nel Napoli di Antonio Conte, dimostrando costanza e leadership silenziosa in campo.

Scott McTominay è intervenuto a Sky e ha parlato della sfida tra Juventus e Napoli che avrà luogo domani pomeriggio, ore 18.

Intervista ai microfoni di Sky Sport per il beniamino dei tifosi del Napoli, Scott McTominay. Il centrocampista scozzese si è raccontato a poche.

