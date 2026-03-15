L'avvocato della famiglia del piccolo Domenico | Un pagliacciata il sit-in per Oppido al Monaldi

Un sit-in si è svolto al Monaldi a sostegno del cardiochirurgo Oppido, con la partecipazione di alcune persone. L'avvocato della famiglia di Domenico ha definito l'evento una

Sit-in al Monaldi a sostegno del cardiochirurgo Oppido, il legale della famiglia Caliendo: gesto doloroso dopo la morte del piccolo Domenico. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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La risposta dell'avvocato del piccolo Domenico alla manifestazione per Oppido facebook

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