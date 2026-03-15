L'avvocato della famiglia del piccolo Domenico | Pagliacciata il sit-in per Oppido al Monaldi

L’avvocato della famiglia del piccolo Domenico ha definito una pagliacciata il sit-in al Monaldi a sostegno del cardiochirurgo Oppido. L’evento si è svolto in risposta alla morte del bambino, con i partecipanti che hanno manifestato in favore del medico coinvolto. La famiglia Caliendo ha espresso dolore per questa iniziativa, considerandola un gesto doloroso.