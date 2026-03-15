L'avvocato della famiglia del piccolo Domenico | Pagliacciata il sit-in per Oppido al Monaldi
L’avvocato della famiglia del piccolo Domenico ha definito una pagliacciata il sit-in al Monaldi a sostegno del cardiochirurgo Oppido. L’evento si è svolto in risposta alla morte del bambino, con i partecipanti che hanno manifestato in favore del medico coinvolto. La famiglia Caliendo ha espresso dolore per questa iniziativa, considerandola un gesto doloroso.
Sit-in al Monaldi a sostegno del cardiochirurgo Oppido, il legale della famiglia Caliendo: gesto doloroso dopo la morte del piccolo Domenico. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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La risposta dell'avvocato del piccolo Domenico alla manifestazione per Oppido facebook
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