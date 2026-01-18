Piper sbarrato dalle forze dell’ordine | la storica discoteca chiusa dopo i controlli

Il Piper, noto locale di via Tagliamento a Roma, è stato temporaneamente chiuso dalle autorità a seguito di controlli interni e sequestri degli ingressi. La storica discoteca, simbolo della vita notturna romana dagli anni Sessanta, si trova ora in una fase di sospensione delle attività. Questa misura cautelare si inserisce in un’azione di verifica e tutela delle normative vigenti, lasciando in attesa di ulteriori sviluppi.

Il Piper torna al centro della scena ma non per la musica. Il leggendario locale di via Tagliamento, simbolo della notte romana dagli anni Sessanta, è stato chiuso in via cautelativa dalle forze dell’ordine dopo controlli interni culminati con il sequestro degli ingressi. Il provvedimento arriva in una fase in cui la capitale sta assistendo a un rafforzamento dei controlli nelle zone frequentate dai giovanissimi, un fenomeno tornato al centro del dibattito pubblico dopo la tragedia di Crans-Montana, che ha riacceso i riflettori sulle condizioni di sicurezza nei luoghi di aggregazione. La serrata del Piper, con le grate abbassate e i cartelli ufficiali sugli ingressi, ha il sapore di una ferita aperta per una città che ha costruito in quel seminterrato parte della sua identità culturale, musicale e generazionale, attraversando decenni di trasformazioni senza perdere la sua aura di luogo quasi mitico. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Controlli al Piper: chiusa la storica discoteca di via Tagliamento

Nella notte, gli agenti hanno effettuato un intervento presso il Piper, la storica discoteca di via Tagliamento al Coppedè, risultata chiusa al pubblico dopo l’intervento. La chiusura si è resa necessaria a seguito di controlli effettuati oltre l'una di notte. Questa operazione evidenzia l’attività di monitoraggio e tutela della normativa vigente nel settore degli locali pubblici.

Serata di controlli a Veronetta: 131 persone identificate dalle forze dell'ordine

Venerdì sera a Veronetta si sono svolti controlli coordinati dalle forze dell'ordine, coinvolgendo polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e polizia locale. L’intervento, regolamentato dal questore di Verona, ha portato all’identificazione di 131 persone, nell’ambito di operazioni di controllo del territorio finalizzate alla sicurezza pubblica. Questa attività rientra nelle azioni di prevenzione e tutela della comunità locale.

#Roma Chiuso nella notte il #Piper Club di Via Tagliamento. Lo storico locale è stato sbarrato agli ingressi dopo controlli delle forze dell'ordine, frutto della stretta seguita alla tragedia di #CransMontana. Lo riporta il @Corriere x.com

#Roma Chiuso il #Piper Club di Via Tagliamento. Lo storico locale frequentato e lanciato da innumerevoli personaggi famosi, tra cui Patty Pravo, Renato Zero, in cui hanno suonato gruppi come i Pink Floyd e i Genesis, nella notte è stato sbarrato agli ingres - facebook.com facebook