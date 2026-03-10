A Cinisello Balsamo, vicino a Milano, una discoteca abusiva è stata chiusa dopo i controlli condotti in seguito all’incidente di Crans-Montana. La struttura ospitava dj set, spettacoli di spogliarello, serate danzanti e distribuiva bevande alcoliche senza autorizzazioni. Le autorità hanno intervenuto per interrompere le attività illegali e mettere fine a questa attività non autorizzata.

Cinisello Balsamo (Milano), 10 marzo 2026 – Dj set, spogliarelli, serate danzanti, oltre alla somministrazione di bevande e alcolici. Il tutto pubblicizzato anche sui canali social. Peccato che il locale potesse aprire le proprie porte solo ai soci tesserati, ovvero già iscritti in precedenza. Invece, quell’attività è diventata una vera e propria discoteca, nonostante l’ assenza delle autorizzazioni previste dalla legge, di agibilità e dei necessari requisiti di sicurezza. I controlli . L’altra sera, durante la festa della donna dell’ 8 marzo, sono scattati i controlli congiunti tra polizia di Stato, Ats, polizia locale e vigili del fuoco. L’ispezione ha portato alla denuncia penale e a una maxi sanzione dei titolari, oltre che alla chiusura come locale di pubblico esercizio dell’attività di via Pasteur. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - I controlli dopo Crans-Montana. Chiusa una discoteca abusiva a

